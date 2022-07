HSBC stuft EASYJET auf 'Buy'

Analysierendes Institut: HSBC

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,25

Kursziel alt: 7,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 725 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Airlines in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie an steigende Treibstoffkosten und Probleme durch Personalmangel an Flughäfen an. Die Tourismus-Nachfrage sei stark - wie auch die Erholung im Geschäftskundenbereich. Wie es insgesamt weitergehe, sei aber weniger klar, so Lobbenberg. Er setzt weiter auf Ryanair und Easyjet als Kaufempfehlungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.