Mehr Geld für Geldboten - Tarifeinigung in vierter Runde

BERLIN (dpa-AFX) - Die Geldboten in Deutschland bekommen mehr Geld. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber einigten in der vierten Verhandlungsrunde, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Die Gehälter der rund 11 000 Beschäftigten in der Geld- und Wert-Branche steigen zum 1. August des laufenden Jahres je nach Region und Tätigkeit zwischen 7,5 Prozent und 11,7 Prozent. Ein Jahr später gibt es eine weitere Erhöhung von umgerechnet zwischen 3,25 Prozent und 4,7 Prozent.

