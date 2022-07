Spitch mit großem Produkt-Update / Neue Funktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche

Frankfurt/Zürich (ots) - Die Spitch AG hat ein umfassendes Update ihrer

Softwaresuite "Omnichannel Conversational Platform" vorgestellt. Mit dem System

lassen sich automatisierte Dialogsysteme mit Künstlicher Intelligenz über

unterschiedliche Kommunikationskanäle hinweg erstellen. Dadurch können Kunden

und Interessenten mit Unternehmen und Behörden über Sprachcomputer und Textbots

in Kontakt treten. Der Clou: Das System versteht natürlich gesprochene Sprache

und Texteingaben und antwortet auch per Sprache bzw. Klartext. Dabei kann im

Dialog jederzeit zwischen Sprache und Text gewechselt werden.



Mit dem neuen Update wurde die Knowledge Base (KB) als Grundlage für das

wissensbasierte System wesentlich erweitert. Dadurch lassen sich umfassende

Frage-und-Antwort-Strukturen in der KB-Datenbank ablegen, so dass Anfragen

direkt aus der Knowledge Base heraus automatisch beantwortet werden können.

Durch eine sogenannte Fuzzy-Logik lassen sich selbst auf ungenaue Anfragen

Antworten finden. Dadurch können mehr Kunden bzw. Interessenten automatisch

bedient werden und es ist in weniger Fällen notwendig, zu einem Berater aus

Fleisch und Blut durchzustellen. Das senkt die Kosten, steigert die Effizienz

und erhöht die Kundenzufriedenheit, weil Fragen schneller beantwortet werden.