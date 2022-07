Faber-Castell wächst wieder zweistellig / Mit über 15% Umsatzwachstum hat Faber-Castell währungsbereinigt das Vorpandemie-Niveau übertroffen und in allen Bereichen und Regionen kräftig zugelegt (FOTO)

Stein (ots) - Mit einem Gruppenumsatz von 522,6 Mio. (Vorjahr: EUR 452,0 Mio.)EUR hat Faber-Castell auch wirtschaftlich die Pandemie hinter sich gelassen. DieFaber-Castell Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 21/22 ein Umsatzplus von+15,6% erreicht und übertrifft damit die eigenen Erwartungen deutlich.Währungsbereinigt, d.h. unter der Annahme stabiler Wechselkurse, beträgt derUmsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr +14,4 % und liegt damit leicht über demPrä-COVID Jahr 19/20. "Die Auftragsbücher sind gut gefüllt", so derVorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Gleichzeitig warnt er jedoch vor Euphorie:"Die gesamte Lieferkette unseres Unternehmens, aber auch die unserer Zuliefererist sehr angespannt. Massiv steigende Kosten bei Rohstoffen sowie in derLogistik und Energieversorgung erfordern von Faber-Castell mehr denn je einesorgfältige Planung, klare Kostenkontrolle und eine enge Zusammenarbeit in derGruppe."Die Kosmetiksparte (OEM Geschäft), die unter der Pandemie besonders gelittenhatte, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder kräftig zulegen. Auch derPBS[1]-Einzelhandel erholte sich global und sorgte für Zuwachs in denProduktsegmenten Spielen & Lernen, Premium sowie Allgemeines Schreiben &Markieren. Die Märkte USA und Brasilien profitierten von einerüberdurchschnittlich guten Auftragslage. Auch der übrige südamerikanische Marktwuchs nach zuletzt starken Umsatzeinbrüchen aufgrund von zum Teil monatelangenLockdowns. Insbesondere Schulschließungen hatten das wichtigeBack-to-School-Geschäft in einigen Ländern Südamerikas in den Pandemiejahren2020 und 2021 deutlich beeinträchtigt. Zum Geschäftsergebnis macht dasUnternehmen traditionell keine Angaben, laut Leitz entwickele es sich ebenfallsweiter aufwärts. Neben der Umsatzentwicklung wirkten sich die erfolgreichumgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen positiv auf das Ergebnis desGeschäftsjahres 2021/22 aus.Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz ist mit der Geschäftsentwicklung "sehrzufrieden". Soeben hat er mit seiner Führungsmannschaft unter dem Titel "OneFaber-Castell - creating a colorful future" der Gruppe ein5-Jahres-Wachstumsprogramm vorgestellt. Er setzt auf den Vorteil der starkenMarke, der globalen Marktpräsenz, weitere Innovationen und die Synergien derinternationalen Zusammenarbeit. Auch Faber-Castells führende Position in SachenNachhaltigkeit soll weiter ausgebaut werden.[1] Papier-, Büro-, Schreibwaren (PBS)Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertigeProdukte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativerKosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr undrund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller vonholzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländernvertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowieVertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründeteIndustrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neunGenerationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf deminternationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellenSelbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großenZahl der Produktinnovationen.Pressekontakt:Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin aufunserer Website: http://www.faber-castell.de/corporate/magazinFaber-Castell AGPresseabteilungmailto:press-office@faber-castell.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43147/5267232OTS: Faber-Castell