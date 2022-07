K.I.E.Z. verleiht KI-Sonderpreis / Planungstool für hochkomplexe Investitionsentscheidungen im Energiesektor gewinnt Preis für die beste forschungsbasierte Anwendungsidee mit Künstlicher Intelligenz

Berlin (ots) - Die aktuelle energiewirtschaftliche Situation in Deutschland

zeigt: Die Auswirkungen langfristiger Investitionsentscheidungen in

Energieträger und Energie-Infrastruktur sind von erheblicher

volkswirtschaftlicher Bedeutung.



Die diesjährigen Preisträger*innen des KI-Sonderpreises Dr. Christine Tawfeek

und Jan-Patrick Clarner haben mit ihrer Geschäftsidee für ein

Investitionsplanungstool im Energiesektor überzeugt. Die beiden

Wissenschaftler*innen vom Zuse-Institut Berlin wollen bereits erprobte

Algorithmen zur Lösung von industriellen Planungsproblemen zu einer Software

weiterentwickeln. Diese soll die in der Lage sein, langfristige Investitions-

und Portfolioentscheidungen in der Energiewirtschaft zu optimieren.