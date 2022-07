EINE NEUE ÄRA DES MULTILATERALISMUS, DES NACHHALTIGEN HANDELS UND DES HANDELS MIT DIENSTLEISTUNGEN WIRD DEN GLOBALEN HANDEL VORANTREIBEN - SO DER DMCC-BERICHT „FUTURE OF TRADE

Nach einem Rekordjahr 2021 dürfte das Wachstum des Welthandels auch 2022 robust bleiben, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung

Es wird erwartet, dass sich ein neuer Multilateralismus durchsetzen wird, mit zunehmenden bilateralen, regionalen und mehrseitigen Handelsabkommen

Die Unterzeichnung von 27 umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen durch die VAE ist repräsentativ für die neue Ära des Multilateralismus

Die Entwicklungen bei den virtuellen Vermögenswerten, einschließlich der digitalen Währungen der Zentralbanken, werden das globale Finanzwesen, den Handel und die Investitionen umgestalten

Der vollständige Bericht kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: www.futureoftrade.com

DUBAI, VAE, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der Welthandel, der 2021 ein Rekordhoch von 28,5 Billionen USD[1] erreichte, wird 2022 und in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen, da eine neue Ära des Multilateralismus - gestützt durch Regionalisierung, Handel mit Dienstleistungen, Innovation und nachhaltigen Handel - den Auswirkungen der sich verlangsamenden Weltwirtschaft entgegenwirkt, so der jüngste Bericht der DMCC „Future of Trade" 2022 mit dem Titel „A New Era of Multilateralism" (Eine neue Ära des Multilateralismus).

Auch wenn sich das Handelswachstum 2022 im Vergleich zu 2021 etwas verlangsamen könnte, gibt es insgesamt Grund zum Optimismus, ungeachtet der bereits erwähnten Probleme wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Pandemie. Die durch den COVID-19-Schock aufgestaute Nachfrage treibt bereits den Warenhandel an; ein Aufschwung im Dienstleistungshandel wird folgen.

Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und Chief Executive Officer, DMCC, sagte: „Nach dem Rekordjahr 2021 erwarten wir, dass das Wachstum des Welthandels auch 2022 stabil bleiben wird, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung des Tempos. Abgesehen von der unmittelbaren Unterstützung durch den Aufschwung der aufgestauten Nachfrage infolge des COVID-19-Schocks sind auch längerfristige Veränderungen im Gange, die den grenzüberschreitenden Handel in den kommenden Jahren unterstützen dürften. Dazu gehören der zunehmende Regionalismus, die Stärkung des Dienstleistungshandels, Innovation und Klimapolitik.