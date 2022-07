Partnergruppe in DACH-Region wächst weiter / Bain bleibt auf der Erfolgsspur

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company

hat ihr Führungsteam in der DACH-Region einmal mehr verstärkt. Zum 1. Juli 2022

sind mit Marie-Therese Marek, Alexander Mitscherlich, Dr. Martin Rous und

Heinrich Zinn vier Consultants neu in die Partnergruppe aufgenommen worden.

Zudem wurde Daniel Möllerhenn zum Expert Partner ernannt. Damit baut Bain die

Kompetenzen insbesondere in den Branchen Einzelhandel, Industriegüter und

-dienstleistungen, Konsum- und Luxusgüter, Private Equity sowie

Telekommunikation aus. Weltweit wurde die Führungsriege zur Jahresmitte 2022 um

insgesamt 64 neue Partnerinnen und Partner an 29 Standorten erweitert.



"In der ersten Hälfte des laufenden Jahres haben wir unseren Marktanteil in der

DACH-Region erneut ausgebaut", erklären Bain-Deutschlandchef Walter Sinn und

Bain-Schweizchef Massimo Lusardi. "Dabei war für unser anhaltendes Wachstum und

unsere hohe Kundenloyalität einmal mehr unser Team ausschlaggebend - ein Team,

das gleichermaßen versiert wie engagiert ist." Bain legt besonderen Wert auf die

unternehmensinterne Führungskräfteentwicklung, wobei die unterschiedlichsten

fachlichen und persönlichen Hintergründe eine große Rolle spielen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Marie-Therese Marek hat ihre Karriere 2011 bei Bain in München begonnen. Sie istMitglied der Praxisgruppen Konsumgüter, Luxury, Einzelhandel sowie PerformanceImprovement. Die 36-Jährige hat fundiertes Fachwissen hinsichtlichFull-Potential-Transformationen, Wachstums- und Portfoliostrategien,Kategorienmanagement, Neuausrichtung des Betriebsmodells sowie Commercial DueDiligences. Marek absolvierte ein Magisterstudium InternationaleBetriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zudem hat sie an derStockholm School of Economics den CEMS-Master in Internationalem Managementgemacht.Alexander Mitscherlich arbeitet seit 2016 bei Bain und gehört der PraxisgruppePrivate Equity an. Vom Standort Frankfurt am Main aus unterstützt er Unternehmenin puncto Private Equity, Wachstumskapital und Hedgefonds entlang des gesamtenDealzyklus mit besonderem Fokus auf Due-Diligence-Projekten. Zudem verfügt der33-Jährige über umfassende Expertise in den Bereichen Blockchain, Consumer Techund FinTech. Mitscherlich hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft der FrankfurtSchool of Finance and Management und einen Master in Finance derGoethe-Universität Frankfurt am Main. Zudem ist er CFA Charterholder.Daniel Möllerhenn ist seit 2007 für Bain tätig und Mitglied der Praxisgruppe