Neuer Standard für Inflight-Getränkecatering spart tonnenweise CO2 ein / Umfassende Studie empfiehlt Technologie von Skytender Solutions für den Masseneinsatz

Pfäffikon/Schweiz (ots) - 2,2 Kilogramm CO2-Ausstoß können pro ausgeschenktem

Getränkebecher an Bord eines Flugzeuges eingespart werden - eine deutliche

Verbesserung der Umweltbilanz, ohne das Flugzeug selber technisch ändern zu

müssen. Pro Jahr könnte die Luftfahrtbranche damit 64 Millionen Tonnen CO2

einsparen - eine Einsparung von 70 Prozent zum bisherigen System. Dieses

Ergebnis ist einer wissenschaftlichen Studie des UNESCO Chair in Life Cycle and

Climate Change (ESCI-UPF) zu entnehmen, mit der die Technologie von Skytender

Solutions überprüft wurde. Während bisher Getränke an Bord aus Getränkedosen,

Tetrapaks und Kaffeekannen ausgeschenkt werden, setzt Skytender auf eine eigene

Entwicklung: Ein Standard-Flugzeug-Trolley mit eingebautem Getränkeautomaten,

wahlweise für Heiß- oder Kaltgetränke. Die vorläufigen Resultate des

Forschungsberichts belegen eindrucksvoll den Umweltnutzen der Technologie.

Entwickelt wurde das Skytender-System in Deutschland. Alleine das Müllproblem

durch das bisherige Getränkecatering ist immens: Pro Jahr werden laut

Luftfahrt-Verband IATA 12,2 Millionen Tonnen Müll in Flugzeugkabinen produziert,

davon 60 Prozent Plastik-Abfälle.



95 Prozent Plastik und 45,5 Millionen Euro einsparen