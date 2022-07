Der ultimative Premium - KompakteLimitierter ABT RS3-R brilliert mit 500 PS und Carbon-Aeropaket

Bei der Leistungssteigerung ABT Power R kommt neben dem AEC-Steuergerät ein ABT Ladeluftkühler zum Einsatz. Diese Kombination sorgt nicht nur für die 100 Zusatz-PS, sondern bringt auch ein Drehmomentplus mit sich, so dass statt 500 nun maximal 600 Nm zur Verfügung stehen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h verbessert sich deutlich: und zwar von 3,8 auf 3,3 Sekunden. Ein weiteres Highlight: An die Abgasanlage schließen sich jetzt mattschwarze 4-Rohr-Endblenden aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 95 Millimetern an.

In Verbindung mit den atemberaubenden Fahrleistungen sorgen ABT Fahrwerksfedern und Sportstabilisatoren dafür, dass man diesem „Hot Hatch" auch in scharfen Kurven nicht allzu sehr an die Zügel nehmen muss. Optional kann auch ein ABT Gewindesportfahrwerk V3 in Edelstahlausführung eingebaut werden. Letzteres ist ein echtes Highlight, das mehr als nur eine variable Tieferlegung von 20-40 mm an der Vorder- und Hinterachse ermöglicht. So sind Zug- und Druckstufe separat einstellbar. Natürlich wurde dieses Produkt minutiös und exklusiv von den hauseigenen Experten auf die Parameter des RS3-R abgestimmt, sodass der Fahrspaß im Alltag genauso wenig zu kurz kommt wie auf der Rennstrecke.

Ein innovatives Feature ist die beim RS3-R frei zubuchbare Anhebung der serienmäßig abgeregelten Höchstgeschwindigkeit auf 300 km/h – und zwar ganz easy mit der neuen myABT App für Apple- und Android-Geräte. Zudem lässt sich die Leistungscharakteristik jederzeit an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Mehr Infos: www.abt-sportsline.de/tuning/produkte/abt-power-leistungssteigerung/myabt-app.

Neben den 500 PS ist das ABT Aeropaket das größte Highlight des RS3-R. Es besteht fast vollständig aus Sichtcarbon mit Hochglanz-Finish. Zum Umfang zählen Frontlippe, Frontflics und Spiegelkappenaufsätze genauso wie Heckschürzeneinsatz, Heckspoiler und die schwarz glänzend ausgeführten Kotflügelaufsätze.

Unterstrichen wird der sportlich-edle Auftritt von 20-Zoll-Schmiederädern des Typs ABT High Performance HR20, die mit dem GOODYEAR Eagle F1 SuperSport R in 245/30 R20 bereift sind.

Im Innenraum nimmt man in veredelten Sitzen mit ABT- und RS3-R Logo Platz. Eine Emblemplakette mit der Aufschrift „ABT RS3-R 1/200" und die beschrifteten Einstiegsleisten weisen auf die exklusive Stückzahl hin. Abgerundet wird die optische Performance von der ABT Türeinstiegsbeleuchtung mit dem ABT Logo, den Fußmatten mit dem RS3-R Logo und der ABT Start-Stop-Schalterkappe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853781/ABT_Sportsline_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853782/ABT_Sportsline_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853783/ABT_Sportsline_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853788/ABT_Sportsline_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853789/ABT_Sportsline_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805226/ABT_Sportsline_GmbH_Logo.jpg

