Motor Presse übernimmt Digitalunternehmen Upfit (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Motor Presse Stuttgart baut ihre Aktivitäten im Themenfeld

Gesundheit deutlich aus und übernimmt einen der führenden Anbieter im Bereich

Ernährungscoaching, das Hamburger Unternehmen Upfit ( http://www.upfit.de ). Das

2016 gegründete und mehrfach ausgezeichnete Digital-Unternehmen erstellt mit

einem datenbasierten, multidisziplinären Ansatz individuelle Ernährungspläne,

die neben neuesten ökotrophologischen Erkenntnissen auch persönliche Vorlieben,

Intoleranzen oder physiologische Faktoren berücksichtigen. Anders als etwa

gängige Diäten tragen die so ausgearbeiteten Pläne dazu bei, dass die Nutzer ihr

Ernährungsverhalten auf simple Weise nachhaltig positiv verändern und ihre

individuellen Ziele - ob Clean Eating, Abnehmen oder Muskelaufbau - wirklich

erreichen.



Zum 1. Juli 2022 wird die Erfolgsgeschichte in der Upfit GmbH & Co. KG

fortgeführt. Neben den Mehrheitseignern der Motor Presse werden auch die beiden

Gründer Tim Kahle und Stanislaw Schmidt am Unternehmen beteiligt sein. Diese

gehen auch operativ in die Verantwortung und werden die Bereiche Strategie und

Business Development beziehungsweise Technology und Operations führen. Die

Geschäftsführung der Upfit GmbH & Co. KG liegt bei Dr. Andreas Geiger und

Wolfgang Melcher, die beide gemeinsam bereits die Motor Presse Hamburg GmbH &

Co. KG leiten.