EUPRERA und EACD Vielfalt und Inklusion nicht überall in der Kommunikationsbranche gefragt, aber empathische Führung ist auf dem Vormarsch; qualität der Beratung und CommTech stark diskutiert

Brüssel (ots/PRNewswire) - Die diesjährige Ausgabe der weltweit am längsten

laufenden empirischen Studie zu aktuellen Entwicklungen in

Unternehmenskommunikation und Public Relations wurde heute veröffentlicht. Der

European Communication Monitor 2022 hat Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in

43 Ländern Themen befragt und zeigt:



- Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion prägen öffentliche Debatten weltweit -

aber nur jeder zweite Kommunikationsprofi in Europa verfolgt die globalen

Trends und Diskussionen in diesem Bereich

- Ein empathischer Führungsstil von Führungskräften in Kommunikationsabteilungen

und Agenturen hat einen signifikant positiven Einfluss auf Engagement,

Einsatzbereitschaft und psychische Gesundheit der Teams

- Nur sehr wenige Kommunikationsabteilungen sind fortgeschrittene Nutzer von

CommTech zur Digitalisierung interner Arbeitsabläufe und

Kommunikationsaktivitäten - das größte Hindernis für eine schnelle

Transformation sind organisationsspezifische Strukturen und Prozesse

- Qualität in der Kommunikationsberatung ist aus verschiedenen Gründen schwer

erreichbar; entsprechende Standards für Berater, Kunden oder beides werden von

drei von vier Befragten befürwortet

- Die Studie identifiziert signifikante Unterschiede zwischen den Ländern sowie

zwischen Unternehmen und Non- Profit-Organisationen in Europa