Vom persönlichen zum virtuellen Handschlag - zunehmende geschäftliche Einkäufe über virtuelle Kanäle verändern die Vertriebsbranche nachhaltig

Hamburg (ots) -



- Neun von zehn Einkaufsverantwortlichen in Unternehmen geben an, dass sie die

virtuelle Ansprache persönlichen Treffen vorziehen

- Vier von zehn geben an, dass sie im vergangenen Jahr den Großteil ihrer

Abschlüsse über virtuelle Kanäle getätigt haben

- Einkäufer glauben, dass Social-Media-Verkäufe innerhalb von fünf Jahren ein

Viertel aller B2B-Käufe ausmachen werden

- Nahezu zwei Drittel (64 %) haben einen Geschäftsabschluss getätigt, nachdem

sie eine Demo im Metaverse oder mit Augmented Reality erhalten haben, während

mehr als zwei Drittel (71 %) etwas für ihr Unternehmen gekauft haben, nachdem

sie es in den sozialen Medien gesehen haben