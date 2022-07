Mit Zuversicht in einen starken Messeherbst Nach zwei schwierigen Messejahren erwartet die Messe München ein positives Ergebnis 2022

München (ots) -



- Fokus auf profitables Wachstum im Kerngeschäft im In- und Ausland

- 2022 soll mit klar positivem EBITDA abgeschlossen werden

- Nachhaltigkeitsstrategie strebt Klimaneutralität bis 2030 an

- Voller Veranstaltungskalender im Herbst, u.a. mit drinktec, EXPO REAL, bauma

und electronica



"Den Messestart in 2022 mit dem zweiten Quartal kann man als wirklich gelungen

bezeichnen. Unsere Kunden haben uns bestätigt, dass gerade bei komplexen und

innovativen Themen Messen unverzichtbar sind. Genauso unverzichtbar ist der

persönliche Kontakt, der sich nicht digitalisieren lässt", so die beiden

Geschäftsführer Dr. Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel. Sie nehmen dabei Bezug

auf Leitmessen wie LASER World of PHOTONICS, INHORGENTA MUNICH, analytica,

automatica, ceramitec, OutDoor by ISPO oder die IFAT Munich, die im Mai das

gesamte Gelände belegt hat.