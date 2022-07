Berlin (ots) - Afiiliate-Marketing hat vieles hinsichtlich des Zugangs von

Unternehmen zu Kunden geändert. Automatische Webinare und eine direkte

Kommunikation mit Kunden machen es noch einfacher. Said Shiripour, der CEO von

EZFunnels spricht darüber, inwieweit Affiliate-Marketing und Auto-Webinare dabei

helfen können, das Unternehmen anders auf ihre Kunden zugehen können.



Über Said Shiripour





Said Shiripour hilft als Gründer und CEO von EZFunnels Unternehmern dabei, Leadszu generieren. Seine Online-Geschäftskarriere begann im Jahr 2013. So konnte erbis heute mehr als 50 digitale Informationsprodukte auf den Markt bringen. Diesewiederum haben über 100.000 Kunden generiert und einen Umsatz von 58 MillionenEuro erzielt.Shiripours Mission ist es, Menschen Hilfestellung dabei zu geben, neueUnternehmen ins Leben zu rufen, sich ein passives Einkommen aufzubauen unddadurch mehr Freiheiten in ihrem Leben zu erlangen. Da er selbst ständig liestund neue Dinge lernt, möchte er sein Wissen mit anderen Teilen.Warum wirbt er für Auto-Webinare?Im Marketing lernt man zunächst, eine Liste von Interessenten oder Leadsaufzubauen. Diese muss in der Folge ständig gepflegt werden. Shiripour ist derMeinung, dass Auto-Webinare ein praktisches Instrument sind, um dieseAbonnentenliste aufzubauen und zu verwalten. Darüber hinaus kann man darüberstetig mit ihr interagieren. Zudem ist der Zugriff auf Daten wieE-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern erheblich einfacher.Laut Shiripour kann man nie genug Möglichkeiten haben, seine Dienstleistungenund Produkte bei potenziellen Kunden zu bewerben. Der Kontakt zu den Menschenist es, was hilft, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben.Auto-Webinare sind ähnlichen Diensten aufgrund ihrer Funktionen undInteroperabilität weit überlegen. Die Produkte von Shiripour(https://www.youtube.com/c/SaidShiripourOfficial) sind sehr leistungsstark, daman einfach auf eine breite Palette an Funktionen zugreifen kann.Auto-Webinare ähneln Seminaren in dem Sinne, dass sie beide interaktiv sind undes den Teilnehmern ermöglichen, voneinander zu lernen. Der einzige Unterschiedbesteht darin, dass Auto-Webinare als virtuelles Seminar abgehalten werden.Bei einem Auto-Webinar handelt es sich um ein einmalig aufgezeichnetes Video.Dieses kann immer wieder abgespielt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dasses nicht optimiert werden kann. Einige Teile können bearbeitet und erneuthochgeladen werden. Außerdem können User Fragen notieren und Dinge beantworten,die dem Publikum noch unklar sind.