Retail-Investmentmarkt mit besserer Zwischenbilanz als 2021 - Einzeldeals auf Kurs

Frankfurt/Main (ots) - Auch wenn der Retail-Investmentmarkt mit einem Gesamtumsatz von gut 4 Mrd. EUR den langjährigen Durchschnittswert um knapp 22 % verfehlt hat, gibt es zur Jahresmitte einige positive Faktoren, die das Ergebnis relativieren: So wurde zum einen das Resultat aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um gut 45 % getoppt und zum anderen bei den Einzeltransaktionen (3 Mrd. EUR) eine Bilanz im Bereich des langjährigen Durchschnittswertes erzielt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



"Erfreulich ist darüber hinaus auch, dass sich das veränderte Zinsumfeld im zweiten Quartal noch nicht im Umsatz der letzten drei Monate widergespiegelt hat: Mit jeweils gut 2 Mrd. EUR verteilt sich das Volumen zur Jahresmitte gleichmäßig über die ersten beiden Jahresabschnitte. So kamen auch in den Monaten zwischen April und Juli großvolumige Einzel-Investments unterschiedlicher Objektarten wie unter anderem das von VALUES errichtete Büro- und Geschäftshaus Rosi in Berlin, das Klöpperhaus in Hamburg oder die Gera Arcaden zum Abschluss", erläutert Christoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail Services. Noch einmal entscheidend im Jahresverlauf zulegen konnte das Portfoliosegment, dass alleine im zweiten Quartal 785 Mio. EUR und damit 73 % des Portfoliovolumens generierte. Einen maßgeblichen Anteil hieran hatte die Food-Sparte. Ob und inwieweit dieser Schwung in das dritte Quartal transportiert werden kann, bleibt jedoch aufgrund des veränderten Finanzierungsumfelds vorerst abzuwarten.

Berlin treibt den Umsatz in den A-Städten in die Höhe



Insgesamt 1,4 Mrd. EUR und damit 34 % des Gesamtumsatzes im Retail-Segment wurden im ersten Halbjahr in den Top-Märkten investiert. Allerdings ist hierbei darauf hinzuweisen, dass Berlin, wo alleine knapp 900 Mio. EUR umgesetzt wurden (anteilig 65 %), maßgeblich am Gesamtergebnis der A-Städte beteiligt ist. Mit großem Abstand folgt Hamburg (242 Mio. EUR), wo mit dem Klöpperhaus ein ehemaliges Kaufhaus zukünftig durch den neuen Eigentümer Tishman Speyer repositioniert wird. Über 100 Mio. EUR wurden zudem nur noch in München (134 Mio. EUR) investiert, während Köln (83 Mio. EUR), Frankfurt (24 Mio. EUR) Düsseldorf (6 Mio. EUR) und Stuttgart (4 Mio. EUR) unter dieser Marke bleiben.