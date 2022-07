Neckarsulm (ots) - Ob Energie, Klima oder globale Lieferketten - die aktuellen

Zeiten bringen ganz neue Herausforderungen mit sich. Kaufland setzt daher noch

stärker auf ganzjähriges Obst- und Gemüse aus Deutschland. Zusammen mit der

Familie Reichenspurner eröffnet Kaufland im Chiemgau eines der modernsten und

nachhaltigsten Gewächshäuser Deutschlands. Hier werden auf einer Fläche von 22

Fußballfeldern Erdbeeren, Tomaten und Paprika ganzjährig angebaut und geerntet.

Der dafür benötigte Strom- und Wärmebedarf wird zum Teil bereits jetzt und in

naher Zukunft fast ausschließlich über erneuerbare Energien abgedeckt.



Über das ganze Jahr verteilt, werden verschiedenste Tomatensorten wie

Rispentomaten, Fleischtomaten, Cocktail-Rispentomaten, Cherry-Rispentomaten,

Mini-Romatomaten und Mini-Roma-Rispentomaten für Kaufland angebaut und geerntet.

Dazu kommt im Zeitraum zwischen März bis November Gemüsepaprika. Neben dem

Frühjahr und Spätsommer versorgt das neue Gewächshaus auch zwischen Oktober und

Dezember die Kaufland- Filialen mit Erdbeeren aus Bayern.





"Mit dem Gewächshaus bieten wir auch in den Wintermonaten Tomaten, Paprika undErdbeeren aus Deutschland mit besonders aromatischem Geschmack und maximalerFrische in unseren Filialen an", sagt Stefan Lukes, Geschäftsführer Einkauf Obstund Gemüse bei Kaufland. "Durch den Anbau in Deutschland sparen wir Zeit undWege, was sich sehr positiv auf die Frische auswirkt. Das Gemüse kommt deutlichschneller vom Feld in unsere Märkte, in der Regel vergehen keine 24 Stunden."Eine repräsentative Kaufland-Studie (https://unternehmen.kaufland.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail.y=2022.m=02.n=umfrage-lieblingsgemuese.html) zeigte vor kurzem, dass viele Deutsche auch im Winter gerne Paprika oderTomaten essen. Mehr als der Hälfte der Deutschen (55,4 Prozent) ist dabeiwichtig, dass das Gemüse ganzjährig in Deutschland angebaut wird."Mit dem regionalen Anbau von Obst und Gemüse machen wir uns ein Stück weitunabhängiger von den aktuellen Herausforderungen in den globalen Lieferkettenund fördern damit auch die lokalen Obst- und Gemüsebauer", sagt Lukes. Denn dienachhaltige Transformation und Stärkung der heimischen Landwirtschaft für mehrregionale Produkte ist ein zentrales Anliegen von Kaufland.Bienen und Marienkäfer wichtige Mitarbeiter im GewächshausAn Spitzentagen werden bis zu 30 Tonnen Tomaten, 15 Tonnen Paprika und bis zusechs Tonnen Erdbeeren geerntet und innerhalb weniger Stunden durch eineausgeklügelte Logistik und kurze Transportwege frisch in die Kaufland-Filialenin ganz Deutschland geliefert. Für die bestmögliche Frische und Qualität werdendie Pflege- und Erntearbeiten per Hand durchgeführt. Eine Doktorin derEntomologie kontrolliert mit ihrem Scoutingteam täglich die Pflanzen aufSchädlinge. Diese werden gezielt mit Nutzinsekten wie Raubwanzen, Schlupfwespenund Marienkäfern bekämpft. Für die optimale Bestäubung der Pflanzen werdenHummeln sowie Bienen von einer lokalen Imkerei eingesetzt.Nachhaltige Energieversorgung durch Sonne und Erdwärme"Unser Fokus liegt auf einer ressourcenschonenden und klimafreundlichenProduktion. Künftig beziehen wir unseren kompletten Wärmebedarf aus unserereigenen Geothermieanlage", erklärt Thomas Reichenspurner vom Reichenspurner Hof.Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage. Der dort produzierte Stromwird komplett im Gewächshaus eingesetzt. "Über die Kraftwärmekopplungproduzieren wir den benötigten Strom für die Belichtung der Wintertomaten, diedaraus resultierende Abwärme bleibt nicht ungenutzt, sondern wird zum Beheizendes Gewächshauses genutzt. Auch ein großer Teil des dabei entstehenden CO2 wirdfür das Pflanzenwachstum benötigt und dadurch in den Pflanzen gebunden. Sonutzen wir die eingesetzte Energie bestmöglich aus", sagt Reichenspurner.Bewässert wird ausschließlich mit Regenwasser. Dieses wird über die Dachflächenin einem knapp 50.000 Kubikmeter großen Freibecken neben dem Gewächshausgesammelt. In der näheren Umgebung befindet sich rund 30 Hektar Blühfläche alsLebens- und Rückzugsraum für Insekten, Vögel und Kleintiere. Diese Flächefungiert zudem als natürlicher CO2-Speicher.Für eine vielfältige Auswahl an frischem Obst und Gemüse über das ganze Jahr ausDeutschland arbeitet Kaufland mit einem großen Netzwerk an regionalen undüberregionalen Landwirten zusammen, die auch ökologisches und biodynamischesObst und Gemüse produzieren. Im Obst- und Gemüsebereich von Kaufland findenKunden über das Jahr verteilt über 200 Obst- und Gemüseartikel aus deutschemAnbau.