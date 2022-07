DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 420 auf 385 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung bei dem Konsumgüterkonzern gut, doch 2023 dürfte die Nachfrage sinken, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 06:40 / CET