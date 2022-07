DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Auto1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 auf "Buy" belassen. Die strategische Partnerschaft des Online-Gebrauchtwagenhändlers mit dem Autobauer Ford wertete Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 06:40 / CET