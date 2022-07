Deutschland fördert Braunkohle, aber keine Pharma-Spitzenforschung

München (ots) - Scheibchenweise kommt es ans Licht: Der Beitrag der

einer Hightech-Branche, die wie kaum eine andere für Spitzenforschung steht,

massiv Investitionsgelder entzogen. Vor diesem Hintergrund klingt das im

Koalitionsvertrag versprochene "Mehr Fortschritt wagen" wie eine Drohung. Ein

Kommentar von Pharma Fakten-Redakteur Florian Martius.



23 Minuten dauerte die Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers, in der erEnde Juni die Eckdaten seines Entwurfes für das GKV-Finanzstabilisierungsgesetzvorstellte. Das dachte zumindest jeder, der ihm lauschte. Später stellte sichraus: Professor Dr. Karl Lauterbach hatte sich in der Kunst des Weglassensbemüht. Ein Beispiel: Der Pharmaindustrie präsentierte er einen "Solidarbeitrag"in Höhe von einer Milliarde Euro. Als dann der Referentenentwurf im Juliöffentlich wurde, kam heraus: Die Milliarde soll nicht nur 2023, sondern auch2024 fließen. Das macht dann schon mal 2 Milliarden Euro.Aber das ist noch nicht alles: Das Preismoratorium auf Arzneimittel wird bis2026 um 4 Jahre verlängert. Es ist der Dauerbrenner unter den finanziellenDaumenschrauben. Die Pharmaunternehmen rechnen ihre Arzneimittel auf demPreisniveau vom 1. August 2009 ab. Nein, kein Tippfehler: 2009. Lediglich einInflationsausgleich ist seit ein paar Jahren möglich. Änderungen bei derErstattung innovativer Arzneimittel (im so genannten AMNOG-Verfahren) sollen fürweitere Einsparungen sorgen. So ist ein 20-prozentiger Abschlag beiKombinationstherapien geplant. Außerdem werden die ausgehandeltenErstattungspreise für Innovationen schon ab dem 7. Monat gelten, nachdem einneues Arzneimittel in den Apotheken verfügbar ist (bisher 12 Monate). Alles inallem dürften in den kommenden Jahren mehr als 4 Milliarden Euro zusätzlichzusammenkommen. Zusätzlich zum Herstellerzwangsrabatt und zu denRabattverträgen.Da kommt die Frage auf, ob es aus gesundheits- und wirtschaftspolitischenErwägungen sinnvoll ist, eine Industrie, die wie keine andere für Zukunft steht,mit Sondersteuern zu belegen und so vor den Kopf zu stoßen. Denn wie hoch undwie wichtig die Leistungsfähigkeit der forschenden Pharmabranche ist, hat inbesonderem Maße die Pandemie gezeigt. Diagnose-Tools, Impfstoffe, Medikamente -all das stand in Rekordzeit zur Verfügung, hat weltweit Millionen von