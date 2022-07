BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lars Brorson

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 145

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 175 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Lars Brorson rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit einer Rezession der europäischen Industrie und senkte daher seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Investitionsgüterhersteller. Für SKF, Siemens und Sandvik befürchtet Brorson, dass ein starkes zweites Quartal von einer nachlassenden Nachfrage und Sorgen über den Abbau von Lagerbeständen überschattet werden könnte. Sein "Top Pick" Gea profitiere indes von einer soliden Nachfrage im Bereich Lebensmittel und Getränke, gesunkenen Stahlpreisen in Europa und Potenzial zur Selbsthilfe. Bei Schneider nehme der starke Kursrückgang schon viele Risiken vorweg. Zudem sollten sich die Franzosen in einer Rezession deutlich besser behaupten als andere große Elektrokonzerne./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 18:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.