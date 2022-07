Personalengpässe Unternehmen setzen im Recruiting so stark auf Personalberater wie nie

Bonn (ots) -



- Headhunter melden 16 Prozent mehr Stellenbesetzungen und 17 Prozent Umsatzplus

- Personal zu suchen, auszuwählen und zu binden wird immer anspruchsvoller



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzweifelt gesucht, so verlautet es zurzeit

aus zahlreichen Branchen und für fast alle Hierarchieebenen in Unternehmen. Die

Folge: Immer mehr Betriebe greifen bei der schwierigen Suche nach Personal auf

die Unterstützung durch Personalberater zurück. In der heute vorgelegten

Branchenstudie "Personalberatung in Deutschland 2022" des Bundesverbandes

Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) wird dies deutlich: Mit Hilfe der

Headhunter konnten im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Stellen besetzt werden

(2021: 76.000). Parallel ist der Branchenumsatz auf ein neues Allzeithoch von

2,7 Milliarden Euro geklettert, dies entspricht einem prozentualen Plus von 17

Prozent. BDU-Vizepräsident Wolfram Tröger: "Nicht wenige Unternehmen verzweifeln

zunehmend am engen Personalmarkt und an ihren Nachwuchsproblemen. Oft fehlt das

spezielle Methodenwissen sowie die personelle Ausstattung, um gezielt und

effizient an die begehrten Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen und sie für

die Mitarbeit zu gewinnen. Die immer schwieriger werdende Situation führt zu

mehr Suchaufträgen bei uns Headhuntern. Die Personalberatungsbranche wächst so

stark wie seit zehn Jahren nicht mehr."