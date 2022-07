--------------------------------------------------------------

Köln / Wien / Hamburg (ots) - State-of-the-Art Marketing Attribution: Dank der

Zusammenarbeit von JENTIS und Adtriba konnte der Online-Fotoservice Pixum seine

Datenqualität durch server-side Tracking verbessern und Marketing-Aktivitäten

holistisch über alle Kanäle hinweg auswerten. Die durchgeführte Case Study

offenbart einen spürbaren Effekt von fast 30 % neu sichtbar gemachter

Conversions und korrigiert 55 % der Customer Journeys für eine bessere

Attribution und Budgetverteilung.





In einer gemeinsamen Case Study zeigen JENTIS, Adtriba und Pixum wie die Zukunftder Datenerhebung im Online-Marketing aussieht. Gemeinsam mit JENTIS, demTechpionier im server-side Tracking, entwickelte Pixum eine DSGVO-konformeFirst-Party-Datenstrategie. Der Online-Fotoservice konnte trotz wachsenderEinschränkungen in der Datenerfassung und steigenden Restriktionen der InternetBrowser seine Datenqualität auf Nutzerebene dank JENTIS signifikant verbessern.In einem weiteren Schritt generierte Pixum mit Hilfe von Adtriba, dem Anbieterfür datengetriebene Attribution, wertvolle kanalspezifische Insights auf Basisder von JENTIS erfassten Daten. Damit weiß der Online-Fotoservice, welcheKampagnen zu erfolgreichen User Journeys führen. Adtribas Software-Lösung hilftPixum dabei die Wechselwirkungen der eingesetzten Kanäle besser zu verstehen,Kampagnen holistisch über alle Kanäle hinweg auszuwerten und damit das MarketingBudget optimal zu verteilen.A/B-Test mit aufschlussreichen ErkenntnissenDer 3-monatige A/B-Test der Case Study ergab, dass das neue serverseitigeTracking von JENTIS im Vergleich zum konventionellen Tracking, vollständigereund genauere Daten liefert. Es konnten deutlich mehr wiederkehrende Nutzer aufpixum.de identifiziert werden. So sank beispielsweise die Zahl der Journeys, dieim Testzeitraum nur einen Touchpoint verzeichneten (Single Touchpoint Journeys),von mehr als 20 % auf deutlich unter 5 %. Die Analyse der so erstmalssichtbaren, kaufvorbereitenden Kanäle führte zu einer genaueren Kalkulation vonCost-per-Order und ROAS. Der Online-Fotoservice ist hierdurch in der Lage, dieBudgets seiner Marketing-Kanälen evidenzbasiert und optimal zu verteilen.Insgesamt konnten 55 % der Customer Journeys korrigiert werden.Thomas Tauchner , Founder und Co-CEO JENTIS, erklärt: "Pixum hat dasLeistungspotenzial der JENTIS Lösung voll ausgereizt. Die Anforderung, 100 %korrekte Daten zu liefern, konnten wir voll erfüllen. Wir sind schon sehrgespannt, zu sehen, wie Pixum diesen Wettbewerbsvorteil konsequent für mehr