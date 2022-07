Berner Group steigert Umsatz um knapp 8% und übertrifft erstmals die Marke von 1,1 Mrd. EUR (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Künzelsau/Köln (ots) - Die Berner Group bleibt auf Wachstumskurs und erreichteine neue Höchstmarke beim Umsatz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 (1.April bis 31. März) lag der um Konsolidierungseffekte bereinigte Umsatz 7,8%über dem Vorjahr und erreichte 1,119 Mrd. EUR (Vj. 1,037 Mrd. EUR).Überproportionale Wachstumsraten gab es im B2B Handelsgeschäft in den SegmentenAutomotive und Bau. Der eCommerce Umsatz legte um rund 28% auf mehr als 150 Mio.EUR zu. Die Tochter Caramba Group hatte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit denNachwirkungen der Coronakrise zu kämpfen und musste einen Umsatzrückgang von5,6% hinnehmen. Dieser Trend konnte im Dezember gestoppt werden. DerChemiespezialist wächst seit sechs Monaten in Folge wieder und hat im April undMai um rund 20% deutlich zugelegt. Insgesamt ist die Berner Group mit einem Plusvon rund 6% bei den Umsatzerlösen in das Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet."Ich freue mich, dass es uns trotz vieler Verwerfungen auf den Liefermärkten undEngpässen bei den Logistikern gelungen ist, den Umsatz auf eine historischeBestmarke zu steigern. Im Kerngeschäft Omnichannel Trading sind wir mit denMarken Berner und BTI sogar um fast 10% gewachsen. Die Caramba Group hat imGegensatz zu zahlreichen anderen Chemieunternehmen die Talsohle nach Corona vielschneller durchschritten und liegt seit Dezember 2021 bei den Monatsumsätzenüber den Vorjahreswerten", sagt Christian Berner, CEO der Berner Group.Umsatz im Kerngeschäft Omnichannel-Trading steigt um 9,6%Im Geschäftsfeld Omnichannel-Trading (Multikanalvertrieb) steigerte die Gruppemit den Marken BERNER und BTI im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr dieUmsatzerlöse um 9,6%. Erstmals konnten hier mehr als 1 Mrd. EUR erzielt werden.Angetrieben wurde die Umsatzentwicklung von der guten Nachfrage überwiegend vonWerkstätten in der Automotive-Sparte (+9,7%). Die hatte im Vorjahr noch beieinem Minus von knapp 2% gelegen. Auch der Bausektor war mit einem Umsatzzuwachsvon 9,5% ein Treiber.Die Region Zentral-Nord, zu der neben Skandinavien auch die DACH Region mitDeutschland gehört, wuchs um 4,3%. In der Region Süd-West mit der iberischenHalbinsel, Frankreich und BeNeLux legte der Umsatz um mehr als 12% und in derRegion Süd-Ost mit Italien und Osteuropa um mehr als 16% zu.B2B-Kunden setzten weiter auf eCommerceSeit dem Jahr 2015 hat die Berner Group konsequent die Digitalisierung dergesamten Gruppe vorangetrieben und stark in die Transformation investiert. Daszahlt sich immer weiter aus: Die Umsätze im eCommerce wachsen im dritten Jahr inFolge zweistellig (27,8%). Der Anteil des Online-Handels steigt in der Berner