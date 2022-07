Anleger fokussieren in der Regel stark auf ihren Heimatmarkt. So finden sich in deutschen Depots hauptsächlich deutsche Aktien. Der Grund dafür ist ein "Denkfehler". So gilt die landläufige Meinung, dass Anleger inländische Unternehmen besser einschätzen können als ausländische Firmen.

Gute Anlage-Alternativen in Holland

Der Blick über die Grenzen hinweg bringt aber oft lukrative Renditechancen zum Vorschein. Ganz abgesehen davon ist eine globale Diversifikation in größeren Portfolios sinnvoll. Darum suchen wir regelmäßig in anderen Ländern nach interessanten Investment-Alternativen und guten Einstiegszeitpunkten. Fündig geworden sind wir dabei gerade in den Niederlanden.