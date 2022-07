EINE NEUE ÄRA DES MULTILATERALISMUS, DES NACHHALTIGEN HANDELS UND DES HANDELS MIT DIENSTLEISTUNGEN WIRD DEN GLOBALEN HANDEL VORANTREIBEN - SO DER DMCC-BERICHT "FUTURE OF TRADE

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



- Nach einem Rekordjahr 2021 dürfte das Wachstum des Welthandels auch 2022

robust bleiben, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung

- Es wird erwartet, dass sich ein neuer Multilateralismus durchsetzen wird, mit

zunehmenden bilateralen, regionalen und mehrseitigen Handelsabkommen

- Die Unterzeichnung von 27 umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen durch

die VAE ist repräsentativ für die neue Ära des Multilateralismus

- Die Entwicklungen bei den virtuellen Vermögenswerten, einschließlich der

digitalen Währungen der Zentralbanken, werden das globale Finanzwesen, den

Handel und die Investitionen umgestalten

- Der vollständige Bericht kann hier eingesehen und heruntergeladen werden:

http://www.futureoftrade.com/



Der Welthandel, der 2021 ein Rekordhoch von 28,5 Billionen USD[1] erreichte,

wird 2022 und in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen, da eine

neue Ära des Multilateralismus - gestützt durch Regionalisierung, Handel mit

Dienstleistungen, Innovation und nachhaltigen Handel - den Auswirkungen der sich

verlangsamenden Weltwirtschaft entgegenwirkt, so der jüngste Bericht der DMCC

"Future of Trade" (http://www.futureoftrade.com/) 2022 mit dem Titel "A New Era

of Multilateralism" (Eine neue Ära des Multilateralismus).