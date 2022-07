Banxa verzeichnet weiteres Wachstum mit lokalen Zahlungen in Südafrika

Wichtigste Nachrichten

- Einführung lokaler Zahlungen in Südafrika für Zugang zu der am schnellsten wachsenden Kryptowährungsregion der Entwicklungsmärkte.

- Sicherung 16 neuer Partner im Juni, unter anderem Huobi-Wallet ‚iToken’, ZkSpace und Catheon Gaming;

- Gesamttransaktionswert (TTV) von AUD $ 60 Millionen (USD $ 40 Millionen) im Einklang mit den Marktvolumen.

- Einstellung eines neuen CMO zwecks Ausweitung der globalen Präsenz von Banxa und der Durchführung wichtiger Wachstumsinitiativen.

TORONTO und MELBOURNE, 7. Juli 2022 - BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) („Banxa“ oder „das Unternehmen“), eine führende On- und Off-Ramp-Lösung für Web3, gibt heute eine Reihe von wichtigen Wachstums- und Produkteinführungen für die zum 30. Juni abgeschlossene Periode bekannt.

Mit einem anhaltenden Fokus auf die weltweite Expansion durch lokale Zahlungen machte das Unternehmen im Juni lokale Zahlungen in Südafrika möglich; dadurch bietet es das einzige wichtige On-Ramp-Angebot für lokale Zahlungstransaktionen neben Kreditkarten. In einem Land, in dem schätzungsweise nur 25 % der Bevölkerung[i] Kreditkarten besitzen und bis zu 65 % der Bevölkerung über kein Bankkonto verfügen[ii], erhalten die Partner von Banxa durch diese Expansion nach Südafrika Zugang zu einem großen Markt in der Region Afrika. Die wichtigsten Partner von Banxa, Binance, Gate, CakeDeFi und Bybit, sind durch diese Einführung bereits in den Live-Betrieb gegangen und können somit Nutzer lokal über die Infrastruktur von Banxa aufnehmen.

Holger Arians, der CEO von Banxa, äußerte sich dazu wie folgt: „Lokale Zahlungen sind einer der wichtigsten Gründe dafür, dass unser Partner-Ökosystem so stark ist und weiter wächst. Als einziges wichtiges On-Ramp mit dem Angebot lokaler Zahlungen in Südafrika bieten wir unseren Partnern Zugang zu Millionen von Endnutzern, die digitale Assets mit niedrigeren Gebühren als bei Kreditkarten und besseren Zahlungsumrechnungen kaufen wollen. Für Banxa bietet der Zahlungsdienst eine größere Liquidität im Bereich digitaler Assets ohne direkte Risiken bzw. ohne bilanzielle Risiken für die zugrunde liegenden Werte. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für Banxa, unsere Partner und deren Nutzer.“