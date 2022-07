British Airways kann Streik von Teilen des Bodenpersonal abwenden

LONDON (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft British Airways hat mit einer Einigung mit den für die Check-ins verantwortlichen Angestellten noch größere Verwerfungen im Flugbetrieb abgewendet. Die Gewerkschaft Unite werde nun in einer Urabstimmung über das Angebot befinden, hieß es von den Arbeitnehmervertretern. Die Vereinbarung sieht auch höhere Löhne vor. Durch die Einigung konnte ein drohender Streik bei British Airways abgewendet werden. Die Aktien der Muttergesellschaft International Consolidated Airlines Group (IAG) stiegen nach Bekanntwerden der Einigung um 3,6 Prozent.

Die für die Abfertigung zuständigen Angestellten hatten mit einem Ausstand am Londoner Flughafen Heathrow gedroht. Das hatte Befürchtungen geweckt, dass sich ein möglicher Streik auch auf andere Gruppen der Britisch-Airways-Beschäftigten ausweiten könnte.

Dies hätte die Situation in der europäischen Luftfahrtindustrie weiter erschwert, die aktuell unter beispiellosen Engpässen und Chaos bei der Abfertigung von Flugpassagieren leidet. Grund ist eine Mischung aus Arbeitskämpfen, Personalmangel und Kostensenkungen während der Corona-Pandemie. Verschärft wird das Problem durch den gerade zur Sommerzeit wieder anspringenden Reiseverkehr.

Erst am Vortag hatte British Airways mitgeteilt, weitere 10 300 Kurzstreckenflüge bis Ende Oktober zu streichen. Damit will das Unternehmen seinen Kunden Sicherheit geben und "so viele unserer Ferienflieger wie möglich schützen." BA ist nur eine von vielen Airlines, die jüngst ihre Flugpläne ausgedünnt hatten./lew/tav/mis