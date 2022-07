Voith plant Übernahme der IGW Rail (FOTO)

- Voith plant die Übernahme der IGW Rail, ein Spezialist für Schienenfahrzeuge. - Beide Unternehmen wollen weltweit die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Getriebe-Systemlösungen für alle Schienenfahrzeughersteller vorantreiben.



Der Technologiekonzern Voith plant die Übernahme der IGW Rail. Das in Brno (Tschechien) ansässige Unternehmen ist auf Getriebe für Schienenfahrzeuge spezialisiert und Teil der BMT Gruppe mit Sitz in Belgien. Durch den geplanten Erwerb würde einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von Schienenfahrzeuggetrieben entstehen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 6. Juli 2022 unterzeichnet.