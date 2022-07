Daikin Europe investiert 300 Millionen Euro in neues Werk für Wärmepumpen in Polen (FOTO)

Unterhaching (ots) - Daikin Europe N.V., europäische Tochter der Daikin

Industries Ltd., dem weltweit führenden Hersteller von Klima-, Kälte- und

Wärmepumpensystemen, hat angekündigt, 300 Millionen Euro in die Errichtung eines

neuen Werks in Lodz (Polen) zu investieren, welches die erste Produktionsstätte

des Konzerns in diesem Land sein wird. Neben den bestehenden europäischen

Produktionsstandorten in Belgien, der Tschechischen Republik und Deutschland

wird das neue Werk, das im Juli 2024 seinen Betrieb aufnehmen wird, Wärmepumpen

für Wohngebäude herstellen. Diese Investition erfolgt zusätzlich zu den 840

Millionen Euro, die in dem im letzten Jahr angekündigten strategischen

Managementplan FUSION 25 von Daikin Europe vorgesehen sind, sowie zu weiteren

Investitionen in bereits vorhandene Standorte. Damit erhöht sich das

Gesamtinvestitionsvolumen von Daikin Europe bis 2025 auf über 1,2 Milliarden

Euro.



Daikin betrachtet Europa als eine der wichtigsten Regionen für den Ausbau seines

Wärmepumpengeschäfts im Rahmen des 5-Jahres-Plans FUSION 25. Toshitaka

Tsubouchi, Präsident von Daikin Europe erklärt: "Als führendes Unternehmen auf

dem europäischen Markt für Wärmepumpen stellt sich Daikin der Herausforderung,

die Transformation weg von fossilen Heizkesseln hin zu Wärmepumpen zu

erleichtern. Zu diesem Zweck haben wir unsere Kapazitäten in der

Produktentwicklung und im Service ausgebaut und nun beschlossen, ein neues Werk

in Polen aufzubauen. Dieser Standort wird über die größte Kapazität innerhalb

der Daikin Europe Gruppe im Hinblick auf die Produktion von Luft-Wasser

Wärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung - beispielsweise für

Einfamilienhäuser - verfügen. Mit dieser Investition wollen wir in allen

wichtigen Ländern die Nummer eins auf dem Markt werden."