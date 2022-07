Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) hat auf dem strategisch gelegenen Bohrpad 15 am südlichen Ausläufer der Surebet-Entdeckung auf dem Projekt Golddigger in British Columbia auf Anhieb mächtige Minereralisierung im Hazelton Vulkangestein durchteuft. Der für Surebet-Zone selbst typische Mineralisierungshorizont wurde zwar verfehlt, aber neue Daten deuten darauf hin, dass die Surebet-Vererzung an dieser Stelle flacher verläuft als gedacht. Entsprechend wurde das Bohrgerät von Pad 15 inzwischen zu Pad 9 (siehe Abbildung 1) verlegt, das sich 200 Meter westlich von Pad 15 befindet, um das Surebet-System in der Tiefe anzupeilen. Ein zweites Bohrgerät testet derzeit die Erweiterung der Vererzung im Norden bei „New Gold“.

Bohrpad 15 liegt 1,5 Kilometer westlich vom Bohrpad „J Pad“, wo die ersten Bohrungen in dieser Saison niedergebracht wurden. J Pad wiederum liegt am westlichen Rand der Zone „New Extension“, die als geologische Erweiterung der bekannten Surebet Zone interpretiert wird. Die Ergebnisse der drei jüngsten Bohrungen auf Bohrpad 15 (siehe Abbildung 1) deuten auf eine Verbindung zur 1,5 km entfernten Mineralisierung bei J Pad hin. Die Goliath Geologen vermuten, dass sich das gesamte bisher entdeckte Mineralisierungssystem auf einer Fläche von 5,25 Quadratkilometern erstrecken könnte. Die Laborergebnisse aller in dieser Saison gebohrten Löcher stehen noch aus.