Leichte Entspannung beim Bauzins nach starkem Anstieg (FOTO)

München (ots) -



- Bauzinsen lagen in der Spitze bei 3,4 Prozent und sind nun um einen

Zehntelprozentpunkt gefallen, meldet Interhyp

- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sieht im Jahresverlauf weiteres

Aufwärtspotenzial, aber moderater als im ersten Halbjahr 2022



Nach dem starken Anstieg der Bauzinsen im ersten Halbjahr tritt nun eine leichte

Entspannung ein, berichtet Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private

Baufinanzierungen. Im Juni hatten sich die Konditionen für zehnjährige Darlehen

binnen eines Monats um mehr als 0,5 Prozentpunkte verteuert auf in der Spitze

3,4 Prozent, aber jetzt bewegen sich die Zinsen wieder um 3,3 Prozent. "Die

Erwartungen an die nächsten Leitzinserhöhungen sind jetzt bereits größtenteils

eingepreist und Konjunktursorgen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie wirken

bremsend auf den Zinsanstieg", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das

Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG. Eine grundlegende Trendumkehr halten

die monatlich im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer befragten Expertinnen und

Expertinnen in diesem Jahr aber für unwahrscheinlich. Sie gehen in den nächsten

Wochen von eher gleichbleibenden Zinsen aus. Auf Halbjahres- und Jahressicht

prognostiziert die Mehrheit aber steigende Zinsen. Interhyp erwartet bis zum

Jahresende einen moderaten Anstieg auf 3,5 bis 4 Prozent für zehnjährige

Darlehen.