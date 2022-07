R+V hat 420 Millionen Euro an Flutopfer gezahlt

Wiesbaden (ots) - Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat bei R+V-Kundinnen und

-Kunden etwa 15.000 Schäden verursacht - in Höhe von 730 Millionen Euro. 420

Millionen Euro konnten bereits ausgezahlt werden, rund 60 Prozent aller Schäden

sind reguliert. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser wird noch Jahre dauern.



"Die außergewöhnliche Wucht der Flut hat zahlreiche Gebäude komplett zerstört,

es gab mehr Großschäden als je zuvor bei einer Naturkatastrophe in Deutschland",

sagt Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung. "Allein bei

unseren Versicherten zählen wir 600 Großschäden - mit Kosten zwischen 250.000

und mehreren Millionen Euro. Diese Schäden belaufen sich in Summe auf 450

Millionen Euro." Die durchschnittliche Schadenhöhe ist bei Tief Bernd mit rund

50.000 Euro etwa um ein zehnfaches höher als bei anderen Unwettern.