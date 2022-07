TUMI und STAPLE starten exklusive Zusammenarbeit, welche die Energie von New York sowie globale Erkundung zelebriert

Heute startet TUMI, die führende internationale

Reise- und Lifestyle-Marke, eine exklusive Zusammenarbeit mit der kultigen

Streetwear-Marke STAPLE. Sie haben sich auf eine Designreise begeben, die von

den Weltreisen des visionären STAPLE-Gründers Jeff Staple geleitet wird. Jedes

Teil der Kollektion ist mit der legendären STAPLE-Taube versehen und wird von

den globalen Straßen beeinflusst, die sowohl Jeff Staple als auch TUMI in ihrer

Kreativität inspirieren.



Die Taube ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke STAPLE und dient als

Maskottchen, das New York City repräsentiert. Bei der Erschaffung von STAPLE sah

Jeff den Vogel als Symbol dafür, niemals aufzugeben und allen Widrigkeiten

standzuhalten. Dieser Geist ist nicht nur in der Stadt, die niemals schläft,

sondern auch in anderen Städten auf der ganzen Welt spürbar. TUMI, bekannt

dafür, den Weg eines jeden Reisenden zu unterstützen, lehnte sich an dieses

Konzept mit gut gestalteten und hochfunktionalen Stücken an, um ihre Reisen

weiter zu ergänzen.