Elektroschrott vermeiden und das CO2-Budget entlasten / Studie zeigt die negativen Auswirkungen entsorgter Geräte auf das Klima (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die Menge des jährlichen Elektroschrotts in Deutschland istnahezu ungebrochen hoch: Jedes Jahr fallen in Deutschland pro Haushalt durchnicht reparierte und entsorgte Elektrogeräte 9 Kilogramm Elektroschrott an. Füralle Haushalte in Deutschland bedeutet dies eine Menge von insgesamt 376.748Tonnen. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie "Reparieren stattWegwerfen", die der Spezialversicherer Wertgarantie zum zweiten Mal in Auftraggegeben hat. "Nachdem wir im vergangenen Jahr bereits untersucht haben, wie vielElektroschrott durch die Nicht-Reparatur defekter Elektrogeräte entsteht, habenwir in der aktualisierten Studie zudem den Fokus auf die dadurch verursachtenCO2-Emissionen gelegt", sagt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann.Bei der UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 haben sich rund 200 Länderdarauf geeinigt, die globale Erwärmung auf maximal 2° Celsius, möglichst auf1,5° Celsius, zu begrenzen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssenweltweit die CO2-Emissionen gesenkt werden. Zur Veranschaulichung gibt es einweltweites CO2-Budget: Es zeigt an, wie viel CO2 noch maximal ausgestoßen werdendarf, damit die Pariser Klimaziele erreicht werden. Berechnungen derWissenschaft gehen aktuell davon aus, dass es nur noch sieben Jahre dauern wird,bis dieses globale CO2-Budget aufgebraucht sein wird - mit gravierenden Folgenfür die Erde wie das weitere Aufheizen des Klimas oder häufigeres Auftreten vonWetterextremen.Elektroschrott sorgt für vermeidbare CO2e-EmissionenVerkehr, Landwirtschaft oder der Gebäudesektor stehen bei den Bemühungen zurEmissionsminderung oft im Fokus. Doch auch in jedem Wohnzimmer, jeder Küche oderim Büro entstehen vermeidbare CO2e-Emissionen: Durch die Entsorgung defekterGeräte und Neuanschaffung gleicher Geräte werden jährlich pro Haushalt 57,4 kgCO2e verursacht, die mit der Produktion der jeweiligen Neugeräte einhergehen.Für Deutschland bedeutet dies, dass alle Haushalte zusammen eine Gesamtmenge von2.401.071 t CO2e pro Jahr verursachen - so viel wie ein durchschnittlicherDiesel-PKW, der in etwa 323-mal ununterbrochen um die Erde fahren würde!Fünf Geräte sind dabei für rund 80 Prozent dieser Menge verantwortlich:Fernseher (42 %), Laptops (19 %), Handys (7 %), Waschmaschinen (7 %) und PCs (7%). Wertgarantie sichert als Spezialversicherer solche Geräte und weitereHaushalts- und Konsumelektronik gegen Reparaturkosten ab. Dadurch hilft derVersicherer, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern und Ressourcen zu