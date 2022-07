Goodbye Big Dog, Kommentar zu Boris Johnson von Andreas Hippin Frankfurt (ots) - Man weiß nicht, wer Boris Johnson klargemacht hat, dass es keinen Sinn mehr hat, sich noch länger an die Macht zu klammern. Doch er ist gehört worden: Der britische Premierminister hat kurz vor der parlamentarischen Sommerpause seinen Rücktritt mitgeteilt. Am Vorabend hatte er noch angekündigt weiterzumachen. Zugleich erklärte er jedoch, dass er bis zur Wahl eines neuen Parteichefs im Herbst kommissarisch im Amt bleiben werde, was bei seinen innerparteilichen Gegnern Empörung auslöste.



Gut möglich, dass sie ihn noch schneller aus 10 Downing Street befördern. Dagegen spricht, dass es wohl eine Einigung mit Graham Brady, dem Vorsitzenden des 1922-Komitee, das für die Wahl des Nachfolgers zuständig ist, gegeben hat. Er hatte schon Theresa May vermittelt, dass ihre Zeit an der Parteispitze abgelaufen war. Er dürfte Johnson klargemacht haben, dass es eine Mehrheit für eine erneute Vertrauensabstimmung gegeben hätte, die sehr zu seinen Ungunsten ausgefallen wäre.