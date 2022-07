Der Dax und andere Aktien-Indizes heute mit einer Rally, weil China - wie in der Finanzkrise - viel Geld in Infrastruktur-Projekte stecken will (diesmal: 220 Milliarden Dollar). In der Finanzkrise 1.0 hatte China der Welt ebenfalls durch massive Investitionen aus der Patsche geholfen: die Nachfrage nach Rohstoffen und Maschinen (letzteres für Deutschland wichtig) stieg - und damit erholte sich die Konjunktur in vielen Ländern der Welt. Reimt sich Geschichte? Die Probleme sind nun viel größer als in der Finanzkrise 1.0 - der Stress im System ist etwa sichtbar am weiter fallenden Euro, dazu steigen Kreditausfallversicherungen (CDS) für Europa stark an. Diese Rally kann auch beim Dax fraglos weiter gehen - aber ob am Ende alles gut wird, ist doch sehr fraglich..

Hinweise aus Video: