Der Spezialist für Präzisions-Immersionskühllösungen, Iceotope Technologies, sichert sich 30 Mio. £ Finanzierung durch internationales Konsortium unter der Leitung von Impact Investor ABC Impact

LONDON, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Iceotope Technologies Limited („Iceotope"), der weltweit führende Anbieter von Präzisions-Immersionskühltechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass ein weltweites Investitionskonsortium unter der Leitung der Private-Equity-Gesellschaft ABC Impact aus Singapur dem Unternehmen im Rahmen seiner Finanzierungsrunde Investitionen in Höhe von 30 Millionen Pfund gewährt hat. Die umweltfreundliche Technologie von Iceotope reduziert den Strom- und Wasserbedarf für die Kühlung von Servern in Rechenzentren und hilft der Rechenzentrumsbranche dabei, ihr Ziel von Netto-Null-Emissionen zu konkretisieren.

Das internationale Konsortium umfasst strategische Investitionen von nVent, einem weltweit führenden Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, sowie der FTSE 250 Investmentgesellschaft SDCL Energy Efficiency Income Trust plc. Weitere Investoren in dieser Runde sind Northern Gritstone, British Patient Capital, Pavilion Capital und der bestehende Investor Edinv.

Im Rahmen einer strategischen Allianz mit Iceotope wird nVent neue modulare integrierte Lösungen für Rechenzentren, Edge-Anlagen und High-Performance-Computing-Anwendungen anbieten. Durch die weltweite Bereitstellung der Technologie von Iceotope in einer ganzheitlichen Suite von Rechenzentrumslösungen, wird diese Allianz deren Verbreitung weiter beschleunigen.

Tan Shao Ming, Chief Investment Officer bei ABC Impact, sagte: „Lösungen für den Klima- und Wasserschutz sind einer der Schwerpunkte bei unseren Investitionen. Da mit dem Aufkommen von IoT und der 5G-Einführung ein großer Teil des Datenwachstums in den kommenden Jahren in Asien stattfinden soll, wird sich die Anzahl der Rechenzentren in der Region weiter erhöhen. Die Präzisionskühlungslösungen von Iceotope ermöglichen Rechenzentren den Übergang zu einer nachhaltigeren Infrastruktur mit einem geringeren Umwelt- und Immobilienfußabdruck. Durch die Steigerung der Effizienz bei Strom- und Wasserverbrauch können Rechenzentren zu den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen. Wir erkennen ein enormes Potenzial für den Einsatz dieser Technologie in Asien, insbesondere in Regionen mit tropischem Klima, und wir freuen uns darauf, in Zusammenarbeit mit Iceotope die positiven Auswirkungen zu skalieren."