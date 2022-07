Raffles Bali lädt alle weitgereisten Genießer auf eine Reise ihres Lebens in das Ultra-Luxus-Resort auf Bali ein

DENPASAR, Indonesien, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Raffles Bali ist eine intime Oase des emotionalen Wohlbefindens in der wunderschönen Jimbaran Bay. Auf einem Hügel gelegen bietet das Resort einen unvergleichlichen Blick auf den Ozean und den eigenen abgelegenen Strand. Es gibt nur 32 gut ausgestatteten Pool-Villen, die ein Höchstmaß an Entspannung und Großzügigkeit bieten und über eine eigene Außenterrasse und einen privaten Pool verfügen.

Das Restaurant Rumari, das sich am höchsten Punkt des Resorts auf einer Terrasse mit Blick auf den Sonnenuntergang befindet, ist die neueste Krug-Botschaft, die erste in Indonesien überhaupt. Enthüllen Sie eine kulinarische Reise der Extraklasse, eines der am besten kuratierten gastronomischen Erlebnisse, das den Reichtum des Archipels hervorhebt und nahtlos mit dem Fachwissen des talentiertesten kulinarischen Teams und der Gaststars verbunden ist.