PDFTron baut mit Übernahme von PDFlib seine EU-Präsenz weiter aus

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Diese Übernahme folgt auf den kürzlich

erfolgten Erwerb des belgischen Unternehmens iText durch PDFTron; sie erweitert

die breite internationale Plattform von PDFTron um zusätzliche sofort

einsetzbare Funktionen.



PDFTron Systems Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für digitale

Inhalte für Softwareentwickler hat das deutsche Unternehmen PDFlib GmbH mit Sitz

in München übernommen, einen innovativen Entwickler von dynamischer,

serverseitiger Technologie zur PDF-Erstellung. Seit PDFlib 1997 ins Leben

gerufen wurde hat sich seine wichtigste PDF-Produktfamilie in tausenden von

Anwendungen und Entwicklungsumgebungen bewährt, darunter die bekannter

internationaler Marken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Produktion und

Cloud Computing für Unternehmen.