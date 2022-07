Modern Plant Based Foods erhöht Produktion der Modern Meat-Produkte zur Deckung der bevorstehenden Nachfrage

VANCOUVER, BC, 7. Juli 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, freut sich bekannt geben, dass das Unternehmen einen zusätzlichen kanadischen Co-Packer für die pflanzlichen Fleischersatzprodukte seiner Tochtergesellschaft Modern Meat Inc. („Modern Meat“) verpflichten konnte. Das Portfolio von Modern Meat umfasst derzeit Modern Crab Cakes, Modern Burger, Modern Mini Burger, Modern Crumble, Modern Meatballs und Modern Gyoza. Das Lebensmittelverarbeitungszentrum ist führend in der Lebensmittelproduktion und verfügt über eine Verarbeitungsfläche von rund 40.000 Quadratmetern und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Fortune-500-Unternehmen.

Die Co-Packing-Anlage stellt derzeit pflanzliche Produkte her und arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit Fleischanaloga mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (HMMA). Die Anlage hat ihre Zertifizierungen für CFIA, Halal, Bio und HACCP erhalten. Sie bietet derzeit Inkubationsräume für die Skalierbarkeit, Produktentwicklungs- und Innovationsräume für die Entwicklung neuer Produkte sowie Innovationsräume für die Verarbeitung von Proteinen und verschiedenen Stärken, die für die Produkte benötigt werden. Dem Board of Directors des Co-Packers gehören Fachleute aus der Industrie an, die über vielfältiges Fachwissen in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Zutatenbeschaffung und Geschäftsbetrieb verfügen und dem Unternehmen Zugang zu einem neuen Netzwerk auf dem kanadischen Lebensmittelmarkt verschaffen. Die Anlage bietet auch zusätzlichen Dienstleistungen wie Nährwertkennzeichnung, Verpackungsbewertung, Haltbarkeitsprüfung und Produktformulierung.

„Da die Nachfrage nach unseren Modern Meat-Produkten weiter zunimmt, haben wir uns um einen geeigneten zusätzlichen Co-Packer für unsere pflanzlichen Fleischersatzprodukte bemüht. Angesichts der einzigartigen Spezifikationen und der hohen Standards für die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit, die wir befolgen, war es eine lange, mühsame Suche nach einem Partner, der unsere potenziellen Kapazitäten bewältigen und gleichzeitig die hohe Qualität, für die Modern Meat bekannt ist, wahren kann“, meint CEO Avtar Dhaliwal. „Wir sind zuversichtlich, was unseren Vertriebskanal und die laufenden Gespräche mit Verkäufern angeht, und durch die Verpflichtung dieses Co-Packers werden wir in der Lage sein, die Produktion auszubauen, um mit unserer potenziellen Nachfrage Schritt zu halten.“