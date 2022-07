Der Spezialist für Präzisions-Immersionskühllösungen, Iceotope Technologies, sichert sich 30 Mio. GBP Finanzierung durch internationales Konsortium unter der Leitung von Impact Investor ABC Impact

London (ots/PRNewswire) -



- Private-Equity-Unternehmen ABC Impact aus Singapur investiert in Iceotope, um

die CO2-Emissionen von Rechenzentren stärker zu reduzieren und Fortschritte

beim Erreichen von Netto-Null-Emissionen in diesem Bereich zu erzielen

- Das Konsortium umfasst nVent, einen weltweit führenden Anbieter von

elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, und die SDCL Energy Efficiency

Income Trust plc, eine FTSE 250-Investmentgesellschaft, als strategische

Investoren



Iceotope Technologies Limited ("Iceotope"), der weltweit führende Anbieter von

Präzisions-Immersionskühltechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass ein

weltweites Investitionskonsortium unter der Leitung der

Private-Equity-Gesellschaft ABC Impact aus Singapur dem Unternehmen im Rahmen

seiner Finanzierungsrunde Investitionen in Höhe von 30 Millionen Pfund gewährt

hat. Die umweltfreundliche Technologie von Iceotope reduziert den Strom- und

Wasserbedarf für die Kühlung von Servern in Rechenzentren und hilft der

Rechenzentrumsbranche dabei, ihr Ziel von Netto-Null-Emissionen zu

konkretisieren.