MolecuLightDX erhält Auszeichnung als Top-Innovation in der Wundversorgung 2022 vom Wound Management & Prevention Journal

TORONTO, 7. Juli 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc ., der führende Anbieter von Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem „Top Innovation in Wound Care 2022" Preis von der Wound Management & Prevention (WMP) Journal für sein MolecuLight DX -Gerät ausgezeichnet wurde.

WMP bietet Nachrichten und Informationen für Fachleute aus den Bereichen Wundversorgung, Stomaversorgung, Inkontinenzversorgung und damit zusammenhängende Haut- und Ernährungsfragen und enthält bahnbrechende Forschungsergebnisse, von Fachleuten begutachtete Artikel und klinische Diskussionen zu relevanten Themen in diesem Bereich. WMP und das Wound Care Learning Network werden von HMP Global herausgegeben, einem führenden Omnichannel-Anbieter für Inhalte, Veranstaltungen und Schulungen im Gesundheitswesen.

MolecuLightDX wurde in diesem Jahr für seinen neuartigen Nutzen als Point-of-Care-Tool für Kliniker auf der ganzen Welt ausgewählt, das den Nachweis einer erhöhten bakteriellen Belastung in Wunden ermöglicht. Auf der Grundlage der umfangreichen Nachweise und der Interviews mit Klinikern, die das Gerät verwenden, verändert das MolecuLight-Gerät den Pflegestandard in der Wundversorgung.

„Wound Management & Prevention hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Innovationen in der Wundversorgung vorzustellen", so Christiane Odyniec, Managing Editor. „Jedes Jahr im Juli nominiert die WMP-Redaktion die neuesten Innovationen auf dem Gebiet der Wundversorgung mit dem Ziel, Informationen zur Verbesserung der Patientenversorgung weiterzugeben. MolecuLightDX wurde von unserem Vorstand für seine Innovation und praktischen Anwendungen nominiert, und wir freuen uns, MolecuLight Inc. auf diese Weise auszuzeichnen."

Im Rahmen des Technology Innovation Theatre der WoundCon Summer 2022 veranstaltet WMP am Donnerstag, den 14. Juli um 13:30 Uhr EST ein Webinar zum Thema „Wound Management & Prevention's Top Innovations in Products & Care of 2022". Fünf der ausgezeichneten Produkte werden vorgestellt, darunter auch das MolecuLightDX.

In diesem Webinar wird Dr. Charles A. Andersen, medizinischer Leiter der Wundversorgungsklinik und des Programms zur Wiederherstellung von Gliedmaßen am Madigan Army Medical Center in Tacoma, WA, über seine Erfahrungen mit MolecuLight sprechen und darüber, wie es seine klinische Praxis verändert. „Der Einsatz von MolecuLight hat unsere Wundpflegepraxis revolutioniert und ermöglicht uns jetzt eine proaktive Wundpflege", sagt Dr. Andersen. „Das ist ein Wendepunkt."