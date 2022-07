Darüber hinaus führen der steile Anstieg der Energiepreise verbunden mit Materialmangel zu großen Kostensteigerungen, die nach Angaben von Wirtschaftsverbänden längst nicht alle Unternehmen an ihre Kunden weitergeben können. Weiteres großes Thema ist voraussichtlich der Fachkräftemangel, der alle Branchen und Wirtschaftszweige trifft./cho/DP/jha

Ein Hauptthema werden aller Voraussicht nach die Vorbereitungen auf einen möglichen Stopp der russischen Gaslieferungen sein. Insbesondere in den industriellen Zentren in Süddeutschland herrscht Sorge, dass zu wenig Gas ankommen könnte, um die Produktion aufrecht zu erhalten.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Zeichen von Energiesorgen, hoher Inflation und Fachkräftemangel wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag (15.00) die Spitzen der deutschen Wirtschaft in München treffen.

Scholz trifft Wirtschaft zu Spitzengespräch in München

