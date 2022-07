Bundestag befasst sich mit Nato-Beitritten Finnlands und Schweden

Der Schritt Schwedens und Finnlands ist eine unmittelbare Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Dienstag hatten die Botschafter der 30 Bündnisstaaten im Hauptquartier in Brüssel in Anwesenheit der Außenminister der beiden nordischen Länder bereits die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnet.

Diese durchlaufen nun die nationalen Ratifizierungsprozesse, um wirksam zu werden. Kanada und Estland haben dies bereits vollzogen. Als Unsicherheitsfaktor gilt vor allem die Türkei. Das Land hatte zur Verärgerung der anderen Alliierten bereits den Start des Beitrittsprozesses mehrere Wochen herausgezögert und dies unter anderem mit der angeblichen Unterstützung Schwedens und Finnlands von Organisationen wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der syrischen Kurdenmiliz YPG und der Gülen-Bewegung begründet.

Auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt, der am Freitag ansteht, geht die Union mit der Regierungskoalition zusammen: Der Bundestag will eine Enquete-Kommission einsetzen, die mit wissenschaftlicher Begleitung den fast 20 Jahre andauernden Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan beleuchtet. Ein Untersuchungsausschuss, der die teilweise chaotischen Abläufe rund um die Evakuierungsmission nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul im August 2021 aufklären soll, hält etwa zur gleichen Zeit seine erste Sitzung ab./cn/DP/jha