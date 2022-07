Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUS: OMV, Trading Update Q2/22 07:30 DNK: Tryg, Q2-Zahlen 11:00 DEU: Hornbach Holding AG & Co KGaA, Hauptversammlung 14:30 DEU: Uniper, Pressekonferenz zu Auswirkungen des geänderten Energiesicherungsgesetzes und notwendigen nächsten Schritten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 08. Juli

TAGESVORSCHAU Termine am 08. Juli 2022

