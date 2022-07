Mitteldeutsche Autobranche sieht sich für Verbrenner-Aus gewappnet

LEIPZIG/ERFURT (dpa-AFX) - Die Mitteldeutsche Autobranche ist nach Einschätzung eines Verbands gut auf das von der EU angepeilte Verbrenner-Aus 2035 vorbereitet. "Wir sind in Ostdeutschland Zentrum der E-Mobilität und haben uns in den vergangenen Jahren gut positioniert", sagte der Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland, Jens Katzek, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Paradebeispiel sei dafür Zwickau, wo Volkswagen eine große Elektroauto-Produktion betreibt. Auch BMW oder Porsche in Leipzig seien gute Beispiele. Mit den Ansiedlungen von Dräxlmaier in Leipzig, der Mercedes-Benz -Tochter Accumotive in Kamenz oder CATL in Erfurt sei zudem die Produktion von Batterien in Sachsen und Thüringen gestärkt worden.