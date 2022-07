Nachdem das Paar EUR/SEK im März kurzzeitig über einen einstigen Aufwärtstrend zulegen konnte und bei 10,9051 SEK das aktuelle Jahreshoch markiert hatte, kam es zu deutlichen Abschlägen und einem Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend. Seit Ende April herrscht wieder eine untergeordnete Aufwärtsbewegung und brachte Gewinne an 10,8098 SEK hervor, womit erneut der Bereich der besprochenen Trendlinie getestet wurde. Hier macht sich jedoch deutlich schnellerer Widerstand von Käufern bemerkbar und brachte Abschläge in den Unterstützungsbereich der letzten Wochen um 10,70 SEK hervor. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich auf eine Top-Bildung, noch wurde ein handfestes Verkaufssignal allerdings nicht ausgelöst.

Kehrtwende nimmt Form an

Kurzzeitig könnte ein seit Mitte Juni laufender Aufwärtstrend das Paar im Bereich von 10,6905 SEK stützen, Notierungen unterhalb von 10,6650 SEK könnten aber den favorisierten Rückgang des Euros in Gang setzen und Abschläge zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 10,5974 SEK auslösen. Insgesamt wird aber mit einem Rückgang des Paares auf 10,4810 SEK im Rahmen eines Abprallers vom gegenwärtigen Trend gerechnet. Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb von 10,81 SEK ausgerufen werden, in diesem Fall wären rasche Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs um 10,9051 SEK möglich.