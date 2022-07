Ölpreis: Einbruch auf 45 oder Explosion auf 380 Dollar?

Ask 8,49

Ask 8,49

Ask 8,63

Ask 8,63

Ölpreis könnte 2023 bei 45 Dollar landen

Jedenfalls könnte der Ölpreis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) nach Ansicht der Citigroup-Analysten bis Ende dieses Jahres auf rund 65 Dollar einbrechen und bis Ende 2023 sogar bei 45 Dollar landen. Der wichtigste Grund für diese Annahme ist, dass die Ölpreise während globaler Rezessionen immer etwa auf die Höhe der Produktionskosten gefallen sind. Und das ist auch der Grund, warum ich bei meinen Öl-Analysen zuletzt wiederholt einen Zielbereich bzw. Zielpreis von ca. 60 bis 65 US-Dollar angegeben hatte (siehe zum Beispiel Börse-Intern vom 18.11.2021).

Ölpreis kann sich auch ganz anders entwickeln

Doch ich hatte erst am Dienstag berichtet, wie schwierig Prognosen im aktuellen Marktumfeld sind. Und wir haben es immer mit „Wenn…, dann…“-Annahmen zu tun. Und so setzt nun auch das Szenario der Citigroup-Analysten voraus, dass die Mitglieder des Öl-Kartells OPEC nicht mit signifikanten Kürzungen der Produktion reagieren. „Sollte es zu entsprechenden Maßnahmen der OPEC und Russlands kommen, könnte sich der Preis auch ganz anders entwickeln“, heißt es daher in dem Artikel.