SINBON Electronics wird das neueste Mitglied des Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC)

TAIPEH, 8. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die SINBON Group (TWSE: 3023), ein innovativer Entwickler und Hersteller von Verbindungsprodukten für die E-Mobilität und den Automobilmarkt, tritt dem Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) bei, das von Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group und Yamaha Motor gegründet wurde, um die Einführung von austauschbaren Batterien in L-Fahrzeugen zu beschleunigen und damit bewusst die CO2-Emissionen auf globaler Ebene zu reduzieren. SINBON Electronics ist Mitglied dieses Konsortiums und beteiligt sich aktiv an der Ausarbeitung gemeinsamer Spezifikationen für Ladeschnittstellen, die von den an diesem Ökosystem beteiligten Batterien, Fahrzeugen und Ladeinfrastrukturen gemeinsam genutzt werden können.

Ein Konsortium, das weltweit tätige Unternehmen zusammenbringt, um die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu verringern