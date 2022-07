Schmutzige Fiat-Wohnmobile Deutsche Umwelthilfe fordert Kraftfahrt-Bundesamt nach neuen Messungen zu rechtlichen Schritten auf

Berlin (ots) -



- Abgas-Messungen der DUH belegen erneut extrem hohe Stickoxid-Emissionen im

Realbetrieb bei einem Wohnmobil auf Fiat Ducato Basis

- Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bleibt untätig, obwohl die

Grenzwertüberschreitungen bekannt und rechtliche Schritte möglich sind

- DUH fordert KBA auf, endlich gegen die Fiat-Mutter Stellantis vorzugehen und

will die Behörde zur Not gerichtlich dazu zwingen



Angesichts massiv erhöhter Stickoxid-Emissionen bei Fiat-Wohnmobilen fordert die

Deutsche Umwelthilfe (DUH) das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit einer formalen

Beschwerde auf, rechtlich gegen den Hersteller vorzugehen. Aktuelle Messungen

des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) der DUH im Realbetrieb bei sommerlichen

Außentemperaturen an einem Wohnmobil auf Fiat Ducato Basis, dem 180 Multijet,

Abgasnorm Euro 5, weisen einen durchschnittlichen Stickoxidausstoß von 2.056

mg/km aus. Der für das Fahrzeug geltende Grenzwert liegt bei 280 mg/km.